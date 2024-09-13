Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає 24 Канал.

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Примус Росії до миру

Йому (Путіну – 24 Канал) комфортно відправляти людей на смерть, керувати своїм народом через телевізор і насолоджуватися життям в його бульбашці. Його особисто та його оточення війна поки що, на жаль, не зачіпає сильно. Поки що,

– зазначає Зеленський.

За словами президента, Путін та його спільники повинні відчути всі проблеми, які приносить війна. Це означає, що війна має стати суттєво важчою для Росії.

"І тільки так, тільки так можна примусити Росію сприйняти, що війну доведеться завершувати. І завершувати справедливо на основі міжнародного права", – вказує гарант.

Володимир Зеленський акцентував, що для цього потрібні сильні рішення світу – особливо на тлі поставок нових ракет з Ірану. Президент вдавався в питання: "Якщо союзники разом збивають ракети, збивають дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення небі України?"