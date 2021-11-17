Следствие неоднократно хотело установить местоположение Януковича в порядке международного сотрудничества. Об этом рассказал заместитель главы департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.
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Также подавали запросы на выдачу президента-беглеца и руководителей правоохранительных органов. Так, на экстрадицию отправляли 10 запросов. По словам Иванова, в этом деле было более 20 запросов о международной правовой помощи.
Российская сторона во всем отказывает.
Расследование о расстреле Майдана завершили
- Следователи Государственного бюро 17 ноября расследований заявили о завершении расследования по преступлениям на Майдане в феврале 2014 года.
- В них обвиняют высших должностных лиц и бывшего президента Виктора Януковича.
- В составе преступной группы министр обороны, глава СБУ и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра; министр внутренних дел и другие.