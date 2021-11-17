Следствие неоднократно хотело установить местоположение Януковича в порядке международного сотрудничества. Об этом рассказал заместитель главы департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.

К теме Во время самых активных расстрелов Майдана Янукович 11 раз звонил Путину

Также подавали запросы на выдачу президента-беглеца и руководителей правоохранительных органов. Так, на экстрадицию отправляли 10 запросов. По словам Иванова, в этом деле было более 20 запросов о международной правовой помощи.

Российская сторона во всем отказывает.

Обратите внимание! С 18 по 20 февраля 2014 года, когда расстреливали протестующих на Майдане, Янукович 11 раз звонил главе Кремля Владимиру Путину.

Расследование о расстреле Майдана завершили