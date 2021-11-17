Слідство неодноразово хотіло встановити місце розташування Януковича в порядку міжнародного співробітництва. Про це розповів заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов.

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Також подавали запити на видачу президента-втікача та керівників правоохоронних органів. Так, на екстрадицію відправляли 10 запитів. За словами Іванова, у цій справі було понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу.

Російська сторона у всьому відмовляє.

Зверніть увагу! З 18 по 20 лютого 2014 року, коли розстрілювали протестувальників на Майдані, Янукович 11 разів телефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну

Розслідування про розстріл Майдану завершили

Слідчі Державного бюро 17 листопада розслідувань заявило про завершення розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року. У них звинувачують вищих посадових осіб та колишнього президента Віктора Януковича.

До складу злочинної групи міністр оборони, голова СБУ та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру; міністр внутрішніх справ та інші.