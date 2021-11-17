Слідство неодноразово хотіло встановити місце розташування Януковича в порядку міжнародного співробітництва. Про це розповів заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов.
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Також подавали запити на видачу президента-втікача та керівників правоохоронних органів. Так, на екстрадицію відправляли 10 запитів. За словами Іванова, у цій справі було понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу.
Російська сторона у всьому відмовляє.
Розслідування про розстріл Майдану завершили
Слідчі Державного бюро 17 листопада розслідувань заявило про завершення розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року. У них звинувачують вищих посадових осіб та колишнього президента Віктора Януковича.
До складу злочинної групи міністр оборони, голова СБУ та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру; міністр внутрішніх справ та інші.