Украина договаривается с Румынией о поддержке членства в Евросоюзе

Украина и Румыния ведут переговоры о подписании документа, который закрепил бы признание европейской перспективы нашей страны. Эту тему представители Украины и Румынии обсудили в Бухаресте.

Участие в переговорах приняли заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и государственный секретарь министерства иностранных дел Румынии Денуц Себастьян Некулееску.

Важно Кремль начинает бояться успехов Украины, – евродепутат Кубилюс

Жовква выразил надежду, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, признающих европейскую перспективу Украины.

Собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации,

– говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Уже пять стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Среди них Польша, страны Балтии, а также Словакия.

Добавим, что в конце апреля депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства предложил создать для Украины "план действий" по членству в ЕС.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда подписали общую двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины. Это один из важных шагов по вступлению Украины в Евросоюз.

Впоследствии подобный документ удалось заключить и с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство придерживается европейской перспективы в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.