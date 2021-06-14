"Северный поток-2" должен быть остановлен, а Украина – интегрирована в НАТО, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сенатора США Боба Менендеса за поддержку Украины и позицию относительно российской агрессии. Также Зеленский отметил, что российский проект "Северный поток-2" должен быть остановлен.

Свою благодарность американскому сенатору глава государства опубликовал в соцсетях. Зеленский выразил надежду на скорую встречу с Менендесом в Вашингтоне.

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Украина должна быть частью НАТО, – Зеленский

Еще одна позиция, на которой сделал акцент глава государства, – это взаимодействие с Североатлантическим Альянсом. Украина, написал Зеленский, должна быть интегрирована в НАТО.

Судьбоносных решений на саммите не будет, – Подоляк

14 июня в Брюсселе стартовал саммит НАТО. Украинскую делегацию на форум не пригласили. Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии УНИАН отметил, что судьбоносных решений для Украины в Брюсселе не примут.

Подоляк отметил, что Зеленский и глава Белого дома Джо Байден уже скоординировали свои позиции в преддверии саммитов G7 и НАТО.

На наш взгляд, было бы справедливо, чтобы уже на этом саммите нам были предоставлены конкретные практические подтверждения поддержки со стороны западных стран, а именно ПДЧ. Но все-таки сегодня больших и судьбоносных решений, судя по всему, не будет,

– сказал Подоляк.

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Зеленский хочет услышать о ПДЧ для Украины

Отметим, что ранее президент Зеленский заявил, что хочет услышать четкий ответ от США о предоставлении Украине ПДЧ. Глава государства напомнил международному сообществу, что угроза от России вблизи украинских границ никуда не исчезла.