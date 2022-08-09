До наступления холодов надо нанести рф существенное поражение, есть конкретные сценарии, – ОП

Украина всеми силами стремится нанести существенное поражение россии на любом направлении. Это принесет очень чувствительные проблемы российской армии.

Такое мнение в интервью озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно В Луганской области ВСУ остановили 10 попыток врага штурмовать города и села

Он пояснил, что поражение на любом направлении ухудшит обеспечение россиян и усугубит деморализацию. Проще говоря, возникнут панические настроения в россии, начнутся вопросы: "За что мы умираем в таком количестве?", "Почему так долго?", "Почему все идет "по плану", о котором постоянно говорит господин путин?".

И есть конкретные сценарии и планы, в частности, охватывающие сроки, когда нужно освободить или деблокировать какую-то территорию. Именно об этом президент говорил и конгрессменам, и публично: мы эти планы наработали, но они должны быть ресурсно обеспечены.

– заявил Подоляк.

В то же время он добавил, что война – это динамичный процесс. Это постоянное изменение тактических целей.

"Безусловно, у россии достаточно большое количество ресурсов, чтобы попытаться переломить ход войны, который для них, давайте откровенно, исходя из тех целей, проговоренных ими с самого начала, складывается неудачно. Они тоже ищут возможности нанести нам поражение и концентрируют ударные группировки на тех или иных направлениях", – отметил советник главы Офиса Президента.

Украина не оставит россии Херсон

Подоляк сказал, что с точки зрения военного дела гораздо лучше говорить не о конкретных спецконтролях, а в целом о возможности деблокады.

И мы об этом говорим: для нас невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это важно. Более того, события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон. Это очень большой город. И потому определенные действия (для этого – 24 канал) наша армия предпринимает уже сегодня,

– подытожил Михаил Подоляк.

Как ВСУ доставляют неприятности на Херсонском направлении

В ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Так под удар украинских военных снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке.

Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами. Пока результаты уточняют, ведь, говорит руководитель пресс-центра, к ликвидации складов из БК могло приобщиться и движение сопротивления на оккупированных территориях.

Вместе с тем работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупационных войск.

Возле Херсона очень горячо: смотрите видео