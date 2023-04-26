Как в ОП отреагировали на абсурдное заявление Дуро

Дора Дуро – одиозная вицеспикер парламента Венгрии – уж слишком захотела угодить России. Она выдала абсурдное и циничное заявление о разрешении со стороны России на вступление Украины в НАТО. Михаил Подоляк отреагировал на бред в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Важно У Орбана "зажглось" из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Подоляк подчеркнул: он не понимает, почему Венгрия вообще берется что-то комментировать по суверенитету Украины или выбору ее страны, или вообще по делам Альянса. Йенс Столтенберг – генсек НАТО – подчеркнул, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического союза.

Но они сегодня могут делать любые заявления. А после проиграша России мы с вами получим абсолютную лояльность от таких стран, как Венгрия. Они будут первыми, кто скажет: мы ставим на голосование, что Украина должна присоединиться к НАТО.

– подчеркнул Подоляк.

Он предполагает, что Венгрия станет одной из самых заинтересованных в этом странах.

Что сказали в МИД Украины

К слову, ранее на скандальное заявление Дуро отреагировали в МИД Украины. Там подчеркнули, что Украина не нуждается в разрешении России, чтобы войти в Альянс. Между тем действия Венгрии представляют опасность. Страна пытается ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы.