Як в ОП відреагували на абсурдну заяву Дуро

Дора Дуро – одіозна віцеспікерка парламенту Угорщини – аж надто вже захотіла догодити Росії. Вона видала абсурдну та цинічну заяву про дозвіл з боку Росії на вступ України у НАТО. Михайло Подоляк відреагував на маячню в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Подоляк наголосив: він не розуміє, чому Угорщина взагалі береться щось коментувати щодо суверенітету України чи вибору її країни, чи загалом щодо справ Альянсу. Єнс Столтенберг – генсек НАТО – наголосив, що всі країни НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу.

Та вони сьогодні можуть робити будь-які заяви. А після того, як програє Росія, ми з вами отримаємо абсолютну лояльність від таких країн, як Угорщина. Вони будуть першими, хто скаже: ми ставимо на голосування, що Україна має долучитися до НАТО,

– наголосив Подоляк.

Він передбачає, що Угорщина стане однією з найбільш зацікавлених у цьому країн.

Що сказали у МЗС України

До слова, раніше на скандальну заяву Дуро відреагували у МЗС України. Там наголосили, що Україна не потребує дозволу Росії, аби увійти до Альянсу. Тим часом дії Угорщини становлять небезпеку. Країна намагається ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви.