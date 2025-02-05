Такое мнение 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что обычно никаких конкретных планов и деталей возможных переговоров никто не объявляет до их начала. Однако у Дональда Трампа может быть и другое видение на этот счет.

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Позиции Украины относительно переговоров с Россией

Владимир Огрызко выразил надежду, что, перед объявлением мирного плана США по завершению российско-украинской войны, официальные представители Трампа все же посещают Украину.

Очень важно, чтобы украинская сторона выразила собственное мнение относительно предложений США.

Мирный план без Украины является нереалистичным, если наша сторона с ним не согласится. Мы не должны принимать предложения, которые нас не устраивают. Независимо или это от россиян, или от кого-либо другого,

– сказал экс-министр.

Украина имеет собственные национальные интересы, которые необходимо отстаивать. Владимир Огрызко подчеркнул, если нам не будут подходить определенные предложения от партнеров, то украинская сторона должна об этом четко сказать. Должны быть приведены собственные аргументы, почему это не выгодно ни Украине, ни США.

Обратите внимание! Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой отметила, что мирные переговоры с Россией возможны только при условии сильной обороноспособности Украины и гарантий ее безопасности. ПАСЕ также предостерегает о гибридной войне Кремля против Европы, говорится о кибератаках, дезинформации и диверсии.

Спикер добавил, что тот план, который имеет Украина для завершения войны правильно было бы объединить с тем, что предложат в Соединенных Штатах Америки. Это важно для того, чтобы найти общую концепцию, которую будут поддерживать обе стороны.