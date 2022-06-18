Украина должна ускорить образовательные реформы, чтобы детям было зачем возвращаться домой

С начала большой войны только в Европейский союз выехало почти миллион украинских детей. Большинство из этих детей и их родителей уже увидели, как работает европейское образование и чем оно отличается от украинского.

Напомню, что в авторитетном рейтинге оценивания образовательных достижений учеников PISA Украина занимает 40 место. А соседняя Польша – 11, только на одну ступеньку ниже знаменитого финского школьного образования.

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Запрос на изменения

Теперь, при возвращении в Украину или при планировании такого возвращения, сравнение европейского и украинского образования будет происходить автоматически. Как в головах детей, так и в головах родителей. С соответствующими последствиями для вероятности, что эти семьи выберут жизнь в Украине.

С одной стороны, это хорошо. Высокие стандарты и большой запрос на реформу украинского образования со стороны детей и родителей в ближайшие годы гарантированы. Толеровать старое положение вещей никто не будет. Высвобождение этой колоссальной энергии – лучший старт для фундаментальной реформы образования.

Государство должно провести реформы

Но если на свой запрос общество не получит ответа, а вместо реформы получит очередные разговоры о "не ко времени" и "все и так хорошо", последствия могут быть драматичными.

Люди станут голосовать ногами. И, к сожалению, в отличие от выборов, через 5 лет им уже будет не очень интересно, кто там снова борется за власть в Украине.

От возвращения этих детей без преувеличения зависит будущее страны.

Здесь можно писать о бесценном человеческом капитале, потерянном поколении и других разумных вещах, но, думаю, моим читателям все понятно без лишних громких слов. От нашей возможности драматически ускорить образовательные реформы зависит многое.

Должны вернуть украинских детей в Украину – упустить этот шанс у нас просто нет права.