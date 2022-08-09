Если мы оставим россии хотя бы что-то на территории Украины, это будет постоянная война, – ОП

Украина должна вернуть 100% своей территории. В противном случае россия будет придумывать тысячи причин, чтобы напасть на нашу страну.

Такое мнение в интервью озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он пояснил: если останется хотя бы часть захваченной территории Украины – это будет постоянное место провокаций.

Они (россияне – 24 канал) будут придумывать биолаборатории, "белок-летяг", они будут говорить об обстрелах народа Атлантиды, ради защиты которого нужно уничтожить миллион украинцев. То есть если мы оставим россии хотя бы что-нибудь на территории Украины, это будет постоянная война,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП призвал людей осознать: не может быть такого, что мы подпишем какой-то, условно говоря, Минск-3, потому что тогда мы должны будем признать, что через год у нас будет война. Более того, нам придется полностью забыть о возможности развивать Украину.

Как отметил Подоляк, это будет сигналом для наших партнеров. Если в Украине останется хоть какая-нибудь территория под контролем сепаратистов или просто под контролем россии, то в Украину категорически нельзя будет вкладывать деньги.

"И для россии это рабочий сценарий: если они не смогут поглотить Украину, они захотят, чтобы Украина выглядела полностью уничтоженной территорией, куда никто не придет с деньгами", – добавил советник Офиса Президента.

россия не остановится на Украине

Подоляк также подчеркнул, что россия – не Северная Корея. Относительно Украины она не остановится на 38-й параллели. По словам советника ОП, это приведет к постоянной войне.

Украина готова вести переговоры с россией только с позиции силы

После завершения Второй мировой войны Корея, находившаяся под властью Японии, оказалась разделена по 38 параллели между США и СССР . Оба государства стремились контролировать стратегически важный плацдарм в Азии. Поэтому на Севере и Юге были сформированы правительства, лояльные либо к москве, либо к Вашингтону.

Михаил Подоляк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский уже неоднократно говорил публично: Украина предлагает начать переговорный процесс в момент, когда россияне отойдут со всей территории Украины, а наши границы будут восстановлены.

Отметим, что Украина фактически не ведет мирные переговоры с россией. По словам советника главы ОП, никаких оснований для возобновления переговоров со страной-агрессором пока нет.

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