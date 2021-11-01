Украина должна защищать свои экономические интересы так, как это делает Евросоюз, – политолог

Об этом заявил политолог Николай Давидюк, комментируя завершившиеся накануне торговые переговоры ЕС и США.

"Европейские сталевары возобновят поставки в "исторически сложившихся объемах", а заградительная пошлина будет заменена на квоту. В ответ Евросоюз в знак завершения многолетней торговой войны снимет спецпошлины на американские товары. Брюссель продемонстрировал мастер-класс, как защищать экономические интересы на внешних рынках. Для нашей страны из этой истории возникает логичный вопрос: способно ли украинское правительство этот урок выучить?.. Пока стиль нынешнего правительства – это скорее о ловкости, а не о жесткости и принципиальности. Из-за бесконечного страха обидеть "европейских партнеров" до сих пор не введен запрет на вывоз из Украины металлолома", – отметил политолог.

По его словам, из-за дефицита этого сырья украинские заводы, которые дают работу сотням тысяч металлургов, оказались на грани остановки. Вместо этого Евросоюз с 17 ноября вводит ограничения на экспорт металлолома для защиты интересов своих производителей.

Ничем закончилась и робкая попытка украинского правительства добиться от США замены заградительной пошлины квотой, как это сейчас сделал Вашингтон для ЕС. Такая беззубость и уступчивость уже в ближайшее время будет стоить Украине тысяч рабочих мест из-за сокращений на промышленных предприятиях. Но ведь решение проблемы просто: нужно не рекомендации европейских консультантов слушать, а повторять то, что делает сам Евросоюз для защиты своих экономических интересов. Жесткость торговых переговоров ЕС и США – урок для Украины,

– добавил Давидюк.

Ранее стало известно, что 31 октября США и Евросоюз объявили об урегулировании спора о пошлине на сталь. Согласно сообщению Министерства торговли США, Соединенные Штаты заменят существующую 25% пошлину на европейскую металлопродукцию, введенную в рамках секции 232, на квоты. По договоренности между сторонами исторические объемы стали из ЕС будут поступать на американский рынок без применения пошлины.