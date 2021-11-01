Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи торгові переговори ЄС і США, що завершилися напередодні.

"Європейські сталевари відновлять поставки в "історично сформованих обсягах", а загороджувальне мито буде замінено на квоту. У відповідь Євросоюз на знак завершення багаторічної торгової війни зніме спецмита на американські товари. Брюссель продемонстрував майстер-клас, як захищати економічні інтереси на зовнішніх ринках. Для нашої країни з цієї історії виникає логічне запитання: чи здатний український уряд цей урок вивчити?.. Поки що стиль нинішнього уряду – це скоріше про спритність, а не про жорсткість і принциповість. Через нескінченний страх скривдити "європейських партнерів" досі не запроваджено заборону на вивезення з України металобрухту", – зазначив політолог.

За його словами, через дефіцит цієї сировини українські заводи, які дають роботу сотням тисяч металургів, опинилися на межі зупинки. Натомість Євросоюз з 17 листопада запроваджує обмеження на експорт металобрухту для захисту інтересів своїх виробників.

Нічим закінчилася і несмілива спроба українського уряду домогтися від США заміни загороджувального мита квотою, як це зараз Вашингтон зробив для ЄС. Така беззубість і поступливість вже найближчим часом коштуватиме Україні тисяч робочих місць через скорочення на промислових підприємствах. Але ж вирішення проблеми просте: потрібно не рекомендації європейських консультантів слухати, а повторювати те, що робить сам Євросоюз для захисту своїх економічних інтересів. Жорсткість торгових переговорів ЄС та США – урок для України,

– додав Давидюк.

Раніше стало відомо, що 31 жовтня США та Євросоюз оголосили про врегулювання спору про мито на сталь. Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі США, Сполучені Штати замінять існуюче 25% мито на європейську металопродукцію, введене в рамках секції 232, на квоти. За домовленістю між сторонами, історичні обсяги сталі з ЄС надходитимуть на американський ринок без застосування мита.