Украина достигает стратегической цели в Курской области, –Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигает стратегической цели в Курской области, а украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд. Президент Украины добавил, что в течение суток уже несколько раз заслушивал доклады Сырского по ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном обращении. Он также отметил успешную работу украинских дронов по российским аэродромам.

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Зеленский об операции в Курской области

В традиционном обращении Владимир Зеленский сообщил, что в течение суток заслушал несколько докладов главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил о ситуации на поле боя, а также об операции в Курской области. Во время разговора они договорились о дополнительном оружии для защитников в Донецкой области.

Кроме того, Зеленский сообщил, что есть новые продвижения в Курской области и Украина достигает стратегической цели.

Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства,

– сообщил Зеленский.

Он также добавил, что провел несколько совещаний по поддержке действий наших военных на территории Курской области. Президент подчеркнул, что Украина воюет по правилам, а потому все гуманитарные потребности на той территории должны быть обеспечены.

Украинские дроны успешно отработали по российским аэродромам

Зеленский в обращении также отметил успешную работу украинских дронов. Он в очередной раз поблагодарил воинов СБУ, ГУР, Сил обороны, которые успешно уничтожают врага.

Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно,

– добавил президент.

Вместе с тем президент Украины отметил, что есть вещи, которые "только дронами не сделаешь", поэтому он отметил потребность в другом вооружении – ракеты. Зеленский сообщил, что наше государство продолжает работать с партнерами в этом направлении.

"Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров. Победных решений", – резюмировал Зеленский.