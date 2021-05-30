Украина и еще 20 стран совместно требуют освободить Протасевича

Украина и еще 20 стран-членов международной Коалиции за свободу СМИ осудили перехват самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Они требуют немедленно освободить оппозиционера.

Соответствующее совместное заявление сделали Австрия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

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Вышеупомянутые члены Коалиции за свободу СМИ решительно осуждают диверсию со стороны Беларуси и принудительную посадку коммерческого самолета, а также последующий арест журналиста Романа Протасевича,

– говорится в сообщении.

Коалиция требует немедленно освободить оппозиционера и журналистов, которых незаконно задержали в Беларуси. Также призывает наказать всех ответственных за нападения на представителей СМИ.

"Свобода средств массовой информации является важной составляющей демократического общества и необходимым условием для защиты прав человека и основных свобод", – добавили в заявлении.

Задержание Протасевича: коротко

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая перехватили и посадили в Беларуси. Для этого режим Лукашенко поднял в воздух военный истребитель.

На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.

Около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий в ходе выборов 9 августа и последующих протестов против режима Лукашенко.

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