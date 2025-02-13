Ожидается, что ответ по соглашению предоставят уже в ближайшие дни, сообщает 24 Канал со ссылкой на источник Общественного в Офисе президента.

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Когда Украина планирует принять решение по соглашению о ресурсах

Так, в ходе телефонного разговора Владимир Зеленский сказал Трампу, что Украина получила драфт соглашения и начала анализировать предложение. В то же время ответ по ней предоставят в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом.

Готовимся сделать все максимально эффективно, чтобы дать как можно больше пользы Украине и Америке и сделать это успехом. Сам президент Трамп не обращался подписать это соглашение, обсуждение шло с министром финансов США. Президент Трамп все воспринял в разговоре положительно,

– рассказал источник.