Украина еще не получила обещанные истребители, но уже имеет даты и гарантии, – Зеленский

Украина еще не получила истребителей, которые обещали ей западные партнеры. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, официальный Киев уже знает, когда они прибудут конкретно на украинскую территорию и от кого.

Об этом глава рассказал в интервью. Таким образом он не подтвердил заявления представителя Пентагона о том, что Украина уже получила самолеты и запчасти.

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Зеленский говорит, что Украина еще не получала истребителей

Сегодня у нас нет истребителей. Любого рода,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что партнеры уже предоставили Киеву конкретные гарантии, а также уведомили даты. Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы получить обещанное, за что будет очень благодарна.

Партнеры больше понимают Украину по поводу оружия

В своем обращении от 20 апреля глава государства отметил, что западные партнеры стали больше понимать, что хочет Украина из оружия. Однако это осторожный оптимизм.

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