Украина еще не получила обещанные истребители, но уже имеет даты и гарантии, – Зеленский
Источник:BFMTV
Украина еще не получила истребителей, которые обещали ей западные партнеры. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, официальный Киев уже знает, когда они прибудут конкретно на украинскую территорию и от кого.
Об этом глава рассказал в интервью. Таким образом он не подтвердил заявления представителя Пентагона о том, что Украина уже получила самолеты и запчасти.
Ранее Летний парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился – Арестович о помощи Украине
Зеленский говорит, что Украина еще не получала истребителей
Сегодня у нас нет истребителей. Любого рода,
– сказал Зеленский.
Президент отметил, что партнеры уже предоставили Киеву конкретные гарантии, а также уведомили даты. Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы получить обещанное, за что будет очень благодарна.
Партнеры больше понимают Украину по поводу оружия
В своем обращении от 20 апреля глава государства отметил, что западные партнеры стали больше понимать, что хочет Украина из оружия. Однако это осторожный оптимизм.
Советуем посмотреть: обращение президента Зеленского от 20 апреля