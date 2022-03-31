Украина еще не получила вооружение, необходимое для защиты неба, – Командование Воздушных сил

Украина продолжает бороться с Россией как на земле, так и в воздухе. Но украинским защитникам не хватает современного вооружения для противовоздушной обороны, чтобы на равных противостоять российской военной агрессии.

Командование Воздушных сил ВСУ решило опровергнуть несколько популярных мифов, распространенных как в Украине, так и за рубежом. В первую очередь относительно вооружения, а также помощи иностранных партнеров.

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Успехов Украины на земле достаточно для победы – миф

Военные отмечают, что во время Второй мировой войны преимущество в воздухе становилось решающим фактором для победы.

"Доминирование в воздухе – это быстрое и точное нанесение ударов по войскам противника, центрам его логистического обеспечения и другим важным объектам, это очень мощная огневая поддержка собственных наземных войск и морских сил", – отметили военные.

Неудивительно, что россияне уже в первый день войны решили атаковать аэродромы, где должны быть наши истребители. Но украинская армия была готова к этому, и в результате этих ракетных ударов не понесла значительных потерь.

У украинских Воздушные силы есть оружие для эффективной защиты страны от России – миф

Россия значительно превосходит Украину в вооружении – как в количественном показателе, так и качественном. Россияне имеют доступ к более современным радарам и ракетным технологиям. Именно поэтому украинские военные и не могут самостоятельно "закрыть небо".

"Из-за этого дисбаланса Воздушные силы ВС Украины с самого начала войны срочно обратились с просьбой к западным партнерам о предоставлении более современных истребителей и средств ПВО. Воздушные Силы тоже несут потери, все больше техники уничтожается российскими войсками, или же она ломается в процессе эксплуатации, эта потребность становится все более актуальной", – подчеркивают в Воздушных силах ВСУ.

"Стингеры" или другие ПЗРК компенсируют нехватку техники Воздушных сил Украины – миф

Для успешного противостояния в небе российской авиации, а также крылатых ракет, Украине необходимы и истребители, и зенитные ракетные комплексы среднего и дальнего радиуса действия.

Ведь "Стингеры", поставляемые украинской армии, имеют ограниченный радиус действия – до 5 километров. Они не могут компенсировать отсутствие современных истребителей и зенитных ракетных систем средней дальности.

США и НАТО предоставляют Украине все необходимое оружие – миф

Украина получила немало вооружений от наших западных партнеров. Но наши союзники не ответили на наш призыв о предоставлении средств ПВО (истребителей и ЗРК).

"Мы не получили вооружение, необходимое нам для защиты нашего неба и победы, кроме уже предоставленных переносных зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия", – заверили военные.

Командование Воздушных сил утверждает, что им подошли бы и истребители F-15 и F-16 поколения 4+. Украинским пилотам хватило бы две-три недели подготовки и обучения, чтобы на них летать.

"В отличие от советских МиГ-29, эти истребители оснащены лучшими технологиями, которые используются противником, в частности современными радарами и ракетами", – подчеркивают в Воздушных силах.

Еще одна необходимая вещь – наземные системы ПВО, которые должны защищать наши города и села от авиаударов и ракетных обстрелов. В настоящее время Украина располагает зенитными ракетными комплексами большой дальности С-300 (SA-10) и системой противоракетной обороны средней дальности Бук-М1. Однако это устаревшие системы советской эпохи, которые намного хуже российских, таких как С-400 и другие.

Стоит внимания В России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения, – Генштаб ВСУ

"Для эффективной защиты украинского воздушного пространства наиболее эффективными были бы системы Patriot (США), или более дешевые и мобильные системы NASAMS (Норвегия). Впрочем, дополнительно, Украина не отказалась бы и от советских систем С-300, Бук-М1, которые тоже сейчас эффективны в борьбе с противником", – заявили в Воздушных силах.