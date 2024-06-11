Украина ежегодно теряет миллиарды на "черном экспорте" зерна, – замгенпрокурора Вербицкий

Украина ежегодно теряет миллиарды гривен из-за попыток недобросовестных предприятий экспортировать зерновые без уплаты налогов и возврата валютной выручки.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий в эфире Единых новостей.

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Сегодня я считаю, что это действительно является проблемой. Потому что большинство зерна идет нелегально – не возвращается валютная выручка, не платятся налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен,

– заявил Вербицкий.

Украина ежегодно теряет миллиарды на "черном экспорте" зерна: смотрите видео

Всего в последнее время был предупрежден вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которую купили за наличные средства. Указанные предприятия уклонились от уплаты налогов на 32 миллионов гривен.

"Фактически бюджет Украины не досчитался бы миллионов гривен. И такой случай не единичный. Зерно нелегально вывозят грузовиками, по железной дороге и морем. По данным Министерства экономики, две из каждых пяти тонн зерна вывозится без уплаты налогов", – добавил прокурор Максим Олефир.