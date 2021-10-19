Директриса департамента международного права МИД, агент Украины Оксана Золотарева рассказала, что с кораблей вынесли все, что могло представлять хоть какую-то ценность – даже личные вещи моряков.

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Мародерство русских

Она также уточнила и вопрос, который по возвращении кораблей в 2019 году обсуждался больше всего – по поводу унитазов. Агент Украины уточнила, что сами унитазы на кораблях остались, но использовать их уже нельзя было.

К ним не было ни одного оборудования, которое бы позволяло их использовать, в частности труб. Была снята вся радиолокационная техника, все приборы. Оружия нет, нет шлангов для пожаротушения, сняты все розетки, выключатели, зеркала,

– рассказала Оксана Золотарева.

На буксире "Яны Капу" также было много инструментов для ремонта. Поэтому россияне взяли и их всех. Более того, на буксире даже счистили краску, чтобы проверить, из какого металла он сделан.

"Забрали абсолютно все вещи военнослужащих, которые ехали передислоцироваться на некоторое время в Бердянск, и брали с собой, в частности, те же тапочки. Вынесли все, что составляло ценность и что можно было открутить", – рассказала агент Украины.

Теперь вопрос о возвращении всех этих вещей будет решаться в Гааге – вместе с позовом против России, которая в конце 2018 устроила агрессию в Керченском проливе.

Коротко об агрессии на Азове: