Директриса департаменту міжнародного права МЗС, агент України Оксана Золотарьова розповіла, що з кораблів винесли все, що могло становити бодай якусь цінність – навіть особисті речі моряків.

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Мародерство росіян

Вона також уточнила й питання, яке після повернення кораблів у 2019 році обговорювалося найбільше – щодо унітазів. Агент України уточнила, що самі унітази на кораблях залишилися, але використовувати їх вже не можна було.

До них не було жодного обладнання, яке б давало змогу їх використовувати, зокрема труб. Була знята вся радіолокаційна техніка, всі прилади. Зброї немає, немає шлангів для пожежогасіння, зняті всі розетки, вимикачі, дзеркала,

– розповіла Оксана Золотарьова.

На буксирі "Яни Капу" також було багато інструментів для ремонту. Тож росіяни позабирали і їх усіх. Ба більше, на буксирі навіть зчистили фарбу, аби перевірити, з якого металу він зроблений.

"Забрали абсолютно всі речі військовослужбовців, які їхали передислоковуватися на деякий час у Бердянськ, і брали з собою, зокрема, ті ж капці. Винесли все, що становило цінність і що можна було відкрутити", – розповіла агент України.

Тепер питання щодо повернення всіх цих речей буде вирішуватися в Гаазі – разом з позовом проти Росії, яка наприкінці 2018 року влаштувала агресію в Керченській протоці.

Коротко про агресію на Азові: