Украина готова дать отпор: в ВСУ провели масштабные учения – фото, видео
Военнослужащие Вооруженных сил Украины десантно-штурмовых подразделений приняли участие в учении. Тренировки подготовили воинов к противодействию вражеским силам.
Источник:ВСУ
Участниками учений стали также экипажи боевых вертолетов армейской авиации. Учение провели 6 апреля 2021 года.
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Детали о военных учениях
По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, на учениях военные отработать знания и слаженность работы на практике. Условия для этого максимально приблизили к боевым.
Учения провели с участием десантных подразделений / Фото ВСУ
Он отметил, что десантники совершили марш в район выполнения задач. Они заняли плацдарм и выполняли задачи противодесантной обороны морского побережья.
Десантники провели совместные тренировки по отражению нападения условного противника. Огневую поддержку им обеспечили экипажи вертолетов армейской авиации.
Учения провели в условиях, похожих на морское побережье / Фото ВСУ
Также военные отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя. Как отметил Наев, все учения содержат упражнения по отработке оказания домедицинской помощи, потому что правильная эвакуация дает шансы на жизнь воина.
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