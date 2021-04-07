Военнослужащие Вооруженных сил Украины десантно-штурмовых подразделений приняли участие в учении. Тренировки подготовили воинов к противодействию вражеским силам.

Участниками учений стали также экипажи боевых вертолетов армейской авиации. Учение провели 6 апреля 2021 года.

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Детали о военных учениях

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, на учениях военные отработать знания и слаженность работы на практике. Условия для этого максимально приблизили к боевым.



Учения провели с участием десантных подразделений / Фото ВСУ

Он отметил, что десантники совершили марш в район выполнения задач. Они заняли плацдарм и выполняли задачи противодесантной обороны морского побережья.

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Десантники провели совместные тренировки по отражению нападения условного противника. Огневую поддержку им обеспечили экипажи вертолетов армейской авиации.



Учения провели в условиях, похожих на морское побережье / Фото ВСУ

Также военные отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя. Как отметил Наев, все учения содержат упражнения по отработке оказания домедицинской помощи, потому что правильная эвакуация дает шансы на жизнь воина.

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