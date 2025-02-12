Такое заявление он сделал в интервью для The Economist, передает 24 Канал. Он в очередной раз подчеркнул, что наше государство стремится к достижению справедливого мира.

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Готова ли Украина к компромиссам

Президент Украины, комментируя возможность компромиссов с Россией в вопросе окончания войны, вспомнил об Адольфе Гитлере, обратив внимание на отличное отношение к двум военным преступникам, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

Представьте себе, что Гитлера не уничтожили, или он сам себя убил и тому подобное. Но, во всяком случае, представьте, что после всего, что он сделал с евреями и другими народами мира, после оккупации, после фашистской политики, после всего этого все сказали: хорошо, давайте сядем и будем искать компромисс,

– сказал он.

По его мнению, тот факт, что Украина, Европа и США готовы разговаривать с Путиным и его режимом уже является большим компромиссом, поскольку Киев стремится к переговорам для достижения и сохранения мира. В то же время он высказался относительно поддержки от США и Европы.

"Америка не дает нам всех сил, которые она могла бы дать, чтобы мы вытеснили их со своей территории. Америка нам этого не дает. И Европа сегодня дает то, что может, но этого недостаточно, чтобы уничтожить врага. И вот что происходит. И мы вместе в такой парадигме", – добавил он.

К слову, в этом же интервью он вспомнил о жесткий ультиматум России во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, который был даже жестче Минских соглашений. Тогда Москва требовала осуществить "денацификацию", "демилитаризацию", уменьшить численность украинской армии и отдать территории.