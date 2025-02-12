Таку заяву він зробив в інтерв'ю для The Economist, передає 24 Канал. Він вкотре наголосив, що наша держава прагне досягнення справедливого миру.

Дивіться також Зеленський відповів, чи справді Борис Джонсон зірвав угоду в Стамбулі

Чи готова Україна до компромісів

Президент України, коментуючи можливість компромісів з Росією у питанні закінчення війни, згадав про Адольфа Гітлера, звернувши увагу на відмінне ставлення до двох воєнних злочинців, маючи на увазі російського диктатора Владіміра Путіна.

Уявіть собі, що Гітлера не знищили, чи він сам себе вбив тощо. Але, в усякому разі, уявіть, що після всього, що він зробив з євреями та іншими народами світу, після окупації, після фашистської політики, після всього цього всі сказали: добре, сядьмо і шукатимемо компроміс,

– сказав він.

На його думку, той факт, що Україна, Європа та США готові розмовляти з Путіним та його режимом вже є великим компромісом, оскільки Київ прагне перемовин задля досягнення та збереження миру. Водночас він висловився стосовно підтримки від США та Європи.

"Америка не дає нам усіх сил, які вона могла б дати, щоб ми витіснили їх зі своєї території. Америка нам цього не дає. І Європа сьогодні дає те, що може, але цього недостатньо, щоб знищити ворога. І ось що відбувається. І ми разом у такій парадигмі", – додав він.

До слова, у цьому ж інтерв'ю він пригадав про жорсткий ультиматум Росії під час переговорів у Стамбулі у 2022 році, який був навіть жорсткішим за Мінські угоди. Тоді Москва вимагала здійснити "денацифікацію", "демілітаризацію", зменшити чисельність української армії та віддати території.