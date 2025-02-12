Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України. За його словами, на переговорах у Стамбулі Росія виставила ультиматум, який був значно жорсткіший за Мінські угоди.

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Росія намагалася змусити Україну зрадити національні інтереси

Зеленський згадав про ультиматум Росії, коли окупанти були біля Києва, оточили та захопили значну частину країни.

Там був ультиматум. Він був схожий на Мінськ, але ще жорсткіший. Це зрозуміло, що вони хотіли поставити ультиматум, щоб ми зрадили нашим національним інтересам,

– зазначив президент.

Росія вимагала від України здійснити "денацифікацію", "демілітаризацію", зменшити чисельність української армії та віддати території. Крім того, Росія хотіла зробити російську мову державною і впливати на політику країни через проросійських осіб.

Зеленський категорично відкинув ці вимоги, наголосивши, що такі ультиматуми порушують права людей, Конституцію України та національні інтереси.

Я сказав, що цього не може бути, це порушення прав людей, України й Конституції. Ми не підемо на ультиматуми Путіна,

– підкреслив президент.

Зверніть увагу! Що саме відбувалося на переговорах України і Росії у Стамбулі у 2022 році – читайте у матеріалі.