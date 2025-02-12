Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова, опубликованного накануне встречи в формате "Рамштайн".

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Умеров сделал заявление о переговорах с Россией

Накануне встречи в формате "Рамштайн", Умеров сообщил, что Украина готова к переговорам об окончании войны. Министр обороны также назвал условие, при котором они могут состояться.

Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя,

– написал Умеров в сети.