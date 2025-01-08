Украина готова помочь Молдове и помешать Москве разжечь напряжение, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове пройти энергетический кризис. По его словам, сейчас важно также не дать Москве разжечь социальное напряжение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины вечером 8 января. По его словам, вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, – это попытка России сманипулировать энергоресурсами против власти страны.

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Украина может помочь Молдове

Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Глава государства подчеркнул, что сейчас самое главное – это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов и не дать Москве разжечь социальное напряжение.

Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем. Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, из-за чего в Приднестровье начались массовые отключения газа. В то же время в правительстве Молдовы заявили, что Россия отказалась поставлять газ в регион по обходному маршруту.

В Приднестровье также начались веерные отключения света, а так называемая "власть" региона призывает жителей обогреваться дровами.