В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в том, что Украине все удастся. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала детали относительно дальнейших шагов Украины на пути к ЕС в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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С Украиной начали переговоры: что будет дальше

Работа у нас планируется на ближайшие три месяца. Мы будем готовить переговорные рамки, готовиться к переговорам, формировать переговорные команды. Этот процесс уже начат с сегодняшнего дня,

– говорит вице-премьер.

Уже в понедельник 18 декабря правительство Украины начнет переговоры с Европейской комиссией – во время них подготовят следующие шаги для движения нашего государства в Европейский союз.

Эти шаги уже запланированы, так что переговоры с Еврокомиссией будут касаться "сканирования нашей государственной системы, ее готовности к Европейскому Союзу".

Стефанишина назвала решение Еврокомиссии о начале переговоров историческим не только для нас, но и для самого Евросоюза.

Какие планы у Украины и ЕС