В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в том, что Украине все удастся. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала детали относительно дальнейших шагов Украины на пути к ЕС в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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С Украиной начали переговоры: что будет дальше
Работа у нас планируется на ближайшие три месяца. Мы будем готовить переговорные рамки, готовиться к переговорам, формировать переговорные команды. Этот процесс уже начат с сегодняшнего дня,
– говорит вице-премьер.
Уже в понедельник 18 декабря правительство Украины начнет переговоры с Европейской комиссией – во время них подготовят следующие шаги для движения нашего государства в Европейский союз.
Эти шаги уже запланированы, так что переговоры с Еврокомиссией будут касаться "сканирования нашей государственной системы, ее готовности к Европейскому Союзу".
Стефанишина назвала решение Еврокомиссии о начале переговоров историческим не только для нас, но и для самого Евросоюза.
Какие планы у Украины и ЕС
- Буквально через 15 минут после принятия решения о переговорах Европейская комиссия связалась со Стефанишиной. Тогда-то и определили дату 18 декабря.
- О том, как быстро нас примут в ЕС, вице-премьер высказалась так: "Важнейшее и окончательное геополитическое решение принято – начать переговоры с Украиной и Молдовой. А дальше они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены".
- Во время переговоров будут учитывать "геополитическую шахматную доску". Поэтому о каких-то конкретных сроках принятия Украины в ЕС говорить рано.