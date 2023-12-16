Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений у тому, що Україні все вдасться. Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла деталі щодо подальших кроків України на шляху до ЄС в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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З Україною розпочали переговори: що буде далі

Робота в нас розпланована на найближчі три місяці. Ми будемо готувати переговорні рамки, готуватись до перемовин, формувати переговорні команди. Цей процес вже початий відсьогодні,

– говорить віцепрем'єрка.

Уже в понеділок 18 грудня уряд України почне власне переговори з Європейською комісією – під час них підготують наступні кроки для руху нашої держави до Європейського союзу.

Ці кроки вже заплановано, тож переговори із Єврокомісією стосуватимуться "сканування нашої державної системи, її готовності до Європейського Союзу".

Стефанішина назвала рішення Єврокомісії про початок переговорів історичним не тільки для нас, а й для самого Євросоюзу.

Які плани в України та ЄС