Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

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В ISW проанализировали уничтожение российской ПВО

Аналитики Института отметили, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил, что в целом Силы обороны уничтожили 20 пусковых установок С-300 и 15 радиолокационных станций за неустановленный период времени.

Также в отчете указали, что Сырский опубликовал геолокационные кадры, на которых видно, как украинские войска используют кассетные боеприпасы для поражения российских систем ПВО, расположенных к востоку от оккупированного поселка Мангуш Донецкой области (к западу от Мариуполя).

В то же время, основатель подразделения KRAKEN ГУР Минобороны Константин Немичев 12 июля заявил, что украинские силы уничтожили 4 вражеские системы С-300, которыми российские войска наносили удары по Харькову в течение неопределенного периода времени.

В институте изучения войны сообщили, что Совет депутатов Краснинского сельского поселения Волгоградской области России 15 июля заявил о ликвидации командира российской батареи С-300 в результате удара украинских ЗРК по позиции на харьковском направлении в 13:00 по местному времени 12 июля.

"Командир российской С-300, скорее всего, погиб во время украинского удара по оккупированному Мариуполю, поскольку время смерти командира приходится на 15 минут после удара по российскому ЗРК С-300 под Мариуполем 12 июля. В то же время, ISW не обнаружил признаков украинского удара по российским средствам ПВО в Белгородской области 12 июля и не может подтвердить точное место этой атаки", – говорится в отчете.

Кроме этого, Совет депутатов Краснинского сельского поселения также сообщил, что убитый 12 июля командир батареи С-300, в недавнем письме отметил, что за последние две недели удары ВСУ по российским средствам противовоздушной обороны убили 2 российских командиров батарей ПВО. В ISW предположили, что речь идет об определенном периоде в июне – начале июля 2024 года.

В Институте изучения войны вспомнили слова Главнокомандующего Сил обороны Сирского о том, что украинские силы систематически уничтожают средства ПВО России, чтобы создать условия для успешного применения ВСУ ударной авиации в контексте ожидаемого прибытия в ближайшее время истребителей F-16.

В ISW указали, что поставки F-16 в Украину начнутся в небольшом количестве, а ограничения в материальном обеспечении и подготовке, вероятно, помешают украинским войскам широкомасштабно использовать самолеты в 2024 году.

Украинские официальные лица ранее указывали, что Воздушные силы ВСУ также намерены использовать F-16 и другие самолеты в рамках более широкой системы противовоздушной обороны Украины. Однако, как уже отмечал ISW, Украине придется ослабить общие силы и средства ПВО России для защиты F-16 и их надлежащей интеграции в боевые подразделения Вооруженных Сил,

– резюмировали в Институте изучения войны.