Про це йдеться у звіт Американського інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW проаналізували знищення російської ППО

Аналітики Інституту зазначили, посилаючись на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив, що загалом Сили оборони знищили 20 пускових установок С-300 і 15 радіолокаційних станцій за невстановлений період часу.

Також у звіті вказали, що Сирський опублікував геолокаційні кадри, на яких видно, як українські війська використовують касетні боєприпаси для ураження російських систем ППО, розташованих на схід від окупованого селища Мангуш Донецької області (на захід від Маріуполя).

Водночас, засновник підрозділу KRAKEN ГУР Міноборони Костянтин Немічев 12 липня заявив, що українські сили знищили 4 ворожі системи С-300, якими російські війська завдавали удари по Харкову впродовж невизначеного періоду часу.

В інституті вивчення війни повідомили, що Рада депутатів Краснинського сільського поселення Волгоградської області Росії 15 липня заявила про ліквідацію командира російської батареї С-300 внаслідок удару українських ЗРК по позиції на харківському напрямку о 13:00 за місцевим часом 12 липня.

"Командир російської С-300, найімовірніше, загинув під час українського удару по окупованому Маріуполю, оскільки час смерті командира припадає на 15 хвилин після удару по російському ЗРК С-300 під Маріуполем 12 липня. Водночас, ISW не виявив ознак українського удару по російських засобах ППО в Бєлгородській області 12 липня та не може підтвердити точне місце цієї атаки", – ідеться у звіті.

Крім цього, Рада депутатів Краснинського сільського поселення також повідомила, що вбитий 12 липня командир батареї С-300, у нещодавньому листі зазначив, що за останні два тижні удари ЗСУ по російських засобах протиповітряної оборони вбили 2 російських командирів батарей ППО. В ISW припустили, що йдеться про певний період у червні – початку липня 2024 року.

В Інституті вивчення війни пригадали слова Головнокомандувача Сил оборони Сирського про те, що українські сили систематично знищують засоби ППО Росії, щоб створити умови для успішного застосування ЗСУ ударної авіації в контексті очікуваного прибуття найближчим часом винищувачів F-16.

В ISW вказали, що поставки F-16 в Україну розпочнуться у невеликій кількості, а обмеження в матеріальному забезпеченні та підготовці, ймовірно, завадять українським військам широкомасштабно використовувати літаки у 2024 році.

Українські офіційні особи раніше вказували, що Повітряні сили ЗСУ також мають намір використовувати F-16 та інші літаки у рамках ширшої системи протиповітряної оборони України. Однак, як вже зазначав ISW, Україні доведеться послабити загальні сили та засоби ППО Росії для захисту F-16 та їхньої належної інтеграції до бойових підрозділів Збройних Сил,

– резюмували в Інституті вивчення війни.