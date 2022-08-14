Украина готовится переломить ход войны, изменение стратегии дает результат, – NYT

Нашим героям удалось остановить врага и нанести очень мощные удары его боеспособности. Благодаря поддержке партнеров ход великой битвы вскоре удастся переломить.

Поддержка партнеров – один из определяющих факторов в предстоящей победе Украины над россиянами. Наращивание вооружения и овладение ВСУ современным оружием уже создало российским оккупантам очень много проблем.

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Изменение стратегии приближает ВСУ к успеху

Издание The New York Times считает, что западное оружие в руках ВСУ способно переломить ход войны. Весной и летом российские оккупанты благодаря просто безумному огневому превосходству могли продвигаться. Уже сейчас благодаря поддержке ВСУ удалось замедлить наступление оккупантов и наносить им очень мощные удары.

В частности, издание отметило очень меткие удары наших героев по складам и командным пунктам россиян в тылу. Это заставило россиян перестроиться, что дало ВСУ время на принятие стратегически важных решений. В частности, огневой контроль мостов возле Херсона – один из них, ведь тысячи оккупантов могут оказаться в изоляции.

The New York Times подчеркивает, как гибки и эффективны ВСУ на фоне преимущества врага в огневой мощи и живой силе. Кое-где врагу все еще удается продвижение, но несколько сотен метров обходятся ему очень большой ценой. Как сообщил источник, украинские воины делают условия для россиян такими тяжелыми, чтобы те начали отступать еще до начала контрнаступления.

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