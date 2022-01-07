Украина и Грузия приглашены: министры обороны стран НАТО проведут заседание в январе
Источник:Пресс-служба Альянса
Первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО запланировано на 12 – 13 января. Украина и Грузия – в списке приглашенных.
Адмирал Роб Бауэр – председатель Военного комитета – будет председательствовать на заседаниях. Локацией для события станет Брюссель.
Заметьте The Economist выпустил сатирическую обложку с Путиным, который держит оружие на коленях
Первый день встречи посвятят военно-стратегическому мышлению. В частности, обсудят концепцию краеугольного камня боевых действий НАТО, а также – будущие направления работы, связанных с ее реализацией.
Второй день посвятят обзору текущего политического контекста, а также – обсуждению текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне.
Затем главы оборонных ведомств встретятся со своими грузинскими и украинскими коллегами соответственно, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в своих странах, а также текущий прогресс в проведении реформ, связанных с обороной,
– говорится в сообщении.
Срочное заседание НАТО: главное
- Главы МИД стран, входящих в НАТО, в пятницу, 7 января, провели срочное заседание.
- Во время заседания они призвали Россию – страну-агрессорку – к деэскалации и диалогу.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любая следующая агрессия против Украины будет дорого стоить России. В то же время он подчеркнул, что союзники делают все для того, чтобы найти политический путь вперед.
Как в России саботируют нормандский формат: узнавайте в выпуске WTF