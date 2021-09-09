Украина хочет обратиться в ООН и отказывается дружить с Москвой

В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой. Давно пора было, ведь Россия окончательно потеряла Украину после оккупации территорий Донецкой и Луганской области, а также Крыма.

Это понимает каждый здравомыслящий человек. Но по этому поводу на кремлевских медиа традиционно случилось "недержание".

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Украина собирается обратиться в ООН из-за России

Сногшибательная новость состоит в том, что украинские депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности и Генштаб Вооруженных Сил России террористическими организациями.

В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что агрессивная политика России направлена на дестабилизацию Украины, а Кремль поддерживает террористов так званых "ДНР" и "ЛНР". Также в документе указано, что деятельность боевиков осуществляется при непосредственном руководстве: кадровых офицеров:

ФСБ;

Генштаба вооруженных сил России.

Но в тот же момент на пропагандистских медиа удивляются: а почему же в Киеве на днях демонтировали памятник дружбы с Москвой? Почему Украина не хочет дружить с Россией?

Действительно, почему эти украинцы так рвутся прочь от России? Может потому, что Кремль открыто заявляет о том, что хочет сравнять Украину с землей?

И это, прошу заметить, заявления представителя российской власти, потому как Пётр Толстой сейчас является депутатом от правящей партии.



Российский депутат Петр Толстой / Фото Getty Images

Российские пропагандисты любят подавать фантазии так, как им удобно. Вот, например, подвезли нормального эксперта, который тоже решил выразить своё недовольство по поводу демонтажа в Киеве памятника дружбы с Москвой.

"Они продолжает дело, которые делали УНА-УНСО во время Великой отечественной войны", – заявил "знаток".

А ничего, что УНА-УНСО была основана через 45 лет после окончания второй мировой войны – в 1990 году. Ну, ничего. Не впервой пытаться историю переписать, да?

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Главное, это запугать всех кровожадными нацистами в Украине. Самое смешное, что кремлевская пропаганда наделяет ультраправые организации такой силой, что уже Белый Дом жаба душит.

Пропагандисты ставят США ниже, чем украинские радикальные силы

По логике представителей и гостей федеральных медиа, Зеленский больше находится под управлением правых организаций в Украине, чем под влиянием США. То есть фактически они ставят ниже одну из величайших стран мира, чем украинские радикальные силы.

Ведь, исходя из их слов, Зеленский делает то, что ему указывают в Америке. "Но он не идет против нациков, он их боится", – высказался пропагандист Владимир Соловьев.

Достаточно просто загуглить организации, которые в Украине по той или иной причине считаются ультраправыми и посмотреть, какое место они занимают в рейтинге.

Среди партий и организаций, которые гугл относит к радикальным правым, судя по свежему социологическому исследованию группы "Рейтинг", из всех представленных можно увидеть в списке только одну – "Свободу". И то, эта партия находится чуть ли не в самом низу рейтинга, с поддержкой населения 2,4%.

По такой логике, Зеленский должен больше боятся партию Притулы, которой, в принципе, не существует в природе сегодня.

Но какой серьезной аналитики ожидать от людей, которые смеются со слова "член" как третьеклассники на задней парте?