Украина разрабатывает альтернативу Starlink: эксперт объяснил, когда система может заработать

Украина намерена совместно с компаниями Nokia и ICEYE разработать собственную систему защищенной спутниковой связи. Пока рано говорить о результатах, но воплотить эту идею в жизнь вполне возможно.

О перспективах создания украинской спутниковой сети в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, пока речь идет лишь о соглашении о распределении ключевых задач.

Когда система может заработать?

Как подчеркнул авиаэксперт, судя по всему, компания Nokia должна непосредственно обеспечивать систему связи. В то же время компания ICEYE, которая уже предоставляет Украине высокодетализированные снимки по технологии SAR (с разрешением до 30 см независимо от погодных условий), обладает большим опытом в формировании спутниковых группировок.

При этом некоторые из украинских конструкторских бюро смогут заняться непосредственно разработкой "железа". Речь идет о самих спутниках, системах управления, наведения и ориентации на орбите.

Иностранные же партнеры будут отвечать за формирование спутниковой группировки, обеспечение лазерного обмена информацией между аппаратами и передачу данных на Землю, а также за диверсификацию запусков с помощью различных поставщиков услуг вывода на орбиту.

Все реально. Но ближайшие конкретные шаги или даже определенные результаты явно появятся не раньше 2028 года,

– сказал Криволап.

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Добавим, что ранее компании ICEYE и Nokia уже начали разрабатывать спутниковые системы связи для государственных и военных заказчиков. Первые аппараты планируется вывести в космос уже в 2028 году.