Украина хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит достичь постоянного режима тишины.

Возвращение России в СЦКК: позиция Украины

Мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Как он отметил в комментарии "Громадскому", возвращение России в СЦКК позволит двигаться в направлении достижения деэскалации.

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"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК, и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, который работает", – отметил министр.

Резников подчеркнул, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

Это наше ожидание, потому что об этом говорилось и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем,

– констатировал он.

По его мнению, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе СЦКК.

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