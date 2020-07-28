Украина хочет возвращения России в СЦКК на Донбассе: каковы причины
Украина хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит достичь постоянного режима тишины.
Возвращение России в СЦКК: позиция Украины
Мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Как он отметил в комментарии "Громадскому", возвращение России в СЦКК позволит двигаться в направлении достижения деэскалации.
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"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК, и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, который работает", – отметил министр.
Резников подчеркнул, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.
Это наше ожидание, потому что об этом говорилось и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем,
– констатировал он.
По его мнению, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе СЦКК.
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Что известно о выходе России из состава СЦКК
- Произошло это в декабре 2017 года. Таким образом российское Минобороны отозвало своих офицеров с Донбасса, которые находились здесь официально.
- Такой шаг в Кремле объяснили тем, что работа представительства ВС России в СЦКК стала якобы невозможной. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что российских офицеров в СЦКК "поставили в невыносимые условия".
- Кроме того, по мнению российской власти, их представители в СЦКК якобы "сталкивались с серьезными трудностями из-за позиции украинской власти".
- В сентябре 2019 года Украина сообщала, что на переговорах в Минске предложила представителям России вернуться в СЦКК.