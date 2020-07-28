Україна хоче, аби російські військові офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Це дозволить досягнути постійного режиму тиші.

Повернення Росії до СЦКК: позиція України

Думку щодо цього висловив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Як зауважив він у коментарі "Громадському", повернення Росії до СЦКК дозволить рухатися у напрямку досягнення деескалації.

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"Ми маємо надію, що буде відновлено роботу СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, що працює", – зазначив міністр.

Резніков підкреслив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

Це наше очікування, тому що про це мовилося й у Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажемо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо,

– констатував він.

На його думку, є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі СЦКК.

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