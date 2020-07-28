Україна хоче повернення Росії до СЦКК на Донбасі: які причини
Україна хоче, аби російські військові офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Це дозволить досягнути постійного режиму тиші.
Повернення Росії до СЦКК: позиція України
Думку щодо цього висловив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Як зауважив він у коментарі "Громадському", повернення Росії до СЦКК дозволить рухатися у напрямку досягнення деескалації.
До теми Україна має право вимагати повернення Росії в СЦКК, – Гармаш
"Ми маємо надію, що буде відновлено роботу СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, що працює", – зазначив міністр.
Резніков підкреслив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.
Це наше очікування, тому що про це мовилося й у Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажемо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо,
– констатував він.
На його думку, є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі СЦКК.
Актуально Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили
Що відомо про вихід Росії зі складу СЦКК
- Сталося це в грудні 2017 року. Таким чином російське Міноборони відкликало своїх офіцерів з Донбасу, які перебували тут офіційно.
- Такий крок у Кремлі пояснили тим, що робота представництва ЗС Росії в СЦКК стала начебто неможливою. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підкреслював, що російських офіцерів в СЦКК "поставили в нестерпні умови".
- Крім того, на переконання російської влади, їхні представники СЦКК нібито "стикалися з серйозними труднощами через позицію української влади".
- У вересні 2019 року Україна повідомляла, що на переговорах у Мінську запропонувала представникам Росії повернутися до СЦКК.