Авторы материала, оценивая текущий кризис в Украине, рисуют мрачные перспективы.

Важно Зеленский поблагодарил Трюдо за решение выделить Украине нелетальное вооружение

Заголовок на обложке идеально рассказывает о смысле материала и называется "Украина: худшие опасения Запада". Авторы статьи предупреждают о:

тяжелые жертвы,

тысячи беженцев,

раздробленную страну и нестабильность на континенте.

Сценарии варьируются от установки "сухопутного моста" в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе.

– пишет Poiitico

Также аналитики напоминают, что украинцам разрешили безвизовый въезд в ЕС, поэтому вполне вероятно, что "многие поедут туда, чтобы подать заявление об убежище".

Заметим, что ранее британское издание The Times опубликовало статью о том, что обычные украинцы готовы браться за оружие из-за возможного нападения России. Героиней материала стала мать 3 детей, купившая ружье.

Угроза российского вторжения: главное

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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