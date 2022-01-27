Автори матеріалу, оцінюючи поточну кризу в Україні, малюють похмурі перспективи. Заголовок на обкладинці ідеально розповідає про сенс матеріалу і має назву "Україна: гірші побоювання Заходу".

Важливо Зеленський подякував Трюдо за рішення виділити Україні нелетальне озброєння

Автори статті попереджають про:

великі жертви,

тисячі біженців,

роздроблену країну та нестабільність на континенті.

Сценарії варіюються від встановлення "сухопутного мосту" у Крим до тотальної окупації усієї України. Багато хто вважає перший варіант недостатнім для Путіна для реалізації його мети контролювати політичне майбутнє України, а другий надто складним у довгостроковій перспективі,

– пише Poiitico

Також аналітики нагадують, що українцям дозволили безвізовий в'їзд до ЄС, тому цілком імовірно, що "багато хто поїде туди, щоб подати заяву про притулок".

Зауважимо, що раніше британське видання The Times опублікувало статтю про те, що звичайні українці готові братися за зброю через можливий напад Росії. Героїнею матеріалу стала матір 3 дітей, яка купила рушницю.

Загроза російського вторгнення: головне

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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