Уничтожат российскую пропаганду: Украина и Беларусь анонсировали мощный проект

К 509-летию победы объединенных сил белорусов, литовцев и украинцев над московской армией во Львове состоялась пресс-конференция. Ее организовал благотворительный фонд "Свободная Беларусь".

В частности, во время мероприятия анонсировали выход учебно-методического пособия. В нем будет говориться о всеобщей борьбе белорусов и украинцев против Московского княжества, Российской империи, а также современной России.

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Что известно о будущем издании

Рабочее название – "Очерки истории борьбы белорусского народа с Московским княжеством и Российской империей и ее преемниками". Целью проекта является рассказать правдивую историю прошлого ради будущего. По состоянию на сентябрь 2023 года проходит разработка различных источников, которые станут основой для очерка.

Над изданием будет работать коллектив из 5 человек. Все они – настоящие специалисты своего дела. Планируется, что книга будет иметь 4 главы.

Первый раздел

В первой главе говорится о борьбе белорусского народа с Российской империей, а также ее последователями. В частности, на страницах издания представят доказательную базу ряда трагических моментов. Целью авторов является снять с Беларуси клеймо "прислужников России".

Сообщается, что диалог белорусских и украинских историков продолжается постоянно. В настоящее время важно, чтобы Беларусь вернулась в культурное пространство Европы.

Исследования украинских и белорусских ученых должны развенчать русскоцентрические мифы, а также опровергнуть советские стереотипы.

Второй раздел

Во второй главе представят характеристику психологических особенностей национального характера украинцев и белорусов. В частности, будут исследовать:

особенности ментальности;

национальное сознание;

национальную идентичность.

Говорится, что белорусы были благосклонны к земле, родному краю, а также приспосабливали отдых к природным циклам.

Третий раздел

Третий раздел имеет только рабочее название – "Волонтерство и взаимопомощь - ныне, братство двух свободных стран завтра". В ходе пресс-конференции подчеркнули, что в условиях полномасштабного вторжения России в Украину немало белорусов разной возрастной категории и разных профессий приобщаются к помощи украинцам. В частности, воинам ВСУ. Подчеркнули, что сотрудничество будет продолжаться и развиваться.

Четвертый раздел

Уже предупредили, что он будет самым сложным. Там будет говориться об особенностях преподавания белорусской борьбы за свою свободу в школах. Важно, чтобы белорусская нация развивалась так, как сама считает нужным.