Украина и Болгария подписали соглашение по безопасности как минимум на 10 лет

Владимир Зеленский 30 марта подписал совместное соглашение с Болгарией. Оно касается вопросов безопасности.

Об этом сообщает Суспильное. Важно, что Болгария присоединится к программе PURL.

Что известно о соглашении по безопасности Украины и Болгарии?

С болгарской стороны документ подписал временный премьер-министр страны Андрей Гюров.

Главные пункты, на которые я обратил бы внимание, – это продолжение военной поддержки от Болгарии для Украины, это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. Болгария будет использовать программу SAFE для такой ко-продукции,

– сообщил украинский президент.

Также соглашение предусматривает договоренности в сфере энергетики. Речь идет о поставках газа в Украину.

"Мы работаем над тем, чтобы был активный энергетический коридор. Технически этот коридор будет устроен, мы надеемся, до конца года. Это может быть альтернативой, если есть блокирование от некоторых представителей Европы. Что касается газа, этот коридор может иметь уровень где-то 10 миллиардов кубометров в год, который может получать Украина", – рассказал Зеленский.

Что предусматривает соглашение между Украиной и Болгарией:

София будет делать инвестиции в совместное производство оружия, в том числе дронов, по программе SAFE;

Болгария присоединяется к программе PURL по поддержке ПВО для Украины;

Болгария поддерживает вступление Украины в ЕС;

будет энергетический коридор, которым Украина сможет получать газ;

будут работать над разминированием Черного моря – Украину добавили в рабочую группу.

Какие отношения между Болгарией и Украиной?

Премьер Юлия Свириденко написала, что она премьер-министр написала, что 30 марта состоялись первые совместные консультации правительств.

Приняли Совместное заявление и договорились разработать Дорожную карту наших практических шагов. Ключевые сферы – энергетика, оборона, транспорт, безопасность в Черноморском регионе и обеспечение образовательных потребностей наших детей и молодежи. Обсудили вопросы поставок дизеля, а также увеличение поставок газа в рамках работы Вертикального газового коридора и Транс-Балканского маршрута. Особое внимание уделили возможности использования болгарскими компаниями мощностей украинских подземных газовых хранилищ,

– детализировала она.

Важно, что стороны договорились о расширении возможностей железнодорожного сообщения между странами.

Следующую встречу планируют уже в Болгарии.