Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что союзниками США становятся страны, которые обеспечат экономическое благополучие и безопасность. Между тем Трамп делает все для того, чтобы его партнеры видели в нем надежного лидера.

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Особенность Трампа

По словам Вигиринского, Трамп ведет агрессивный диалог, любит добавлять неудобные вопросы, которые кажутся примитивными. Однако его удается убеждать, он прислушивается к рациональным аргументам.

Убеждение республиканцев должно быть в плоскости доказательства интереса участия США в поддержке Украины,

– подчеркнул политолог.

Украинские политики знают специфику построения отношений с Трампом и, по мнению Вигиринского, доказывать свои слова нужно конкретными поступками, которые касаются как внутренней, так и внешней политики Украины с учетом интересов партнеров. В течение последних пяти лет Украине не всегда удавалось построить отношения на доверии.

Кто является союзниками для США

Союзы для США – это экономические партнеры, на которых или с которыми они зарабатывают. Также это субъекты, которые первыми принимают удар.

Построение транснациональных объединений с участием других стран является важным с точки зрения экономического и безопасностного благосостояния США. Поэтому Трамп в условиях конкуренции не сможет отказаться от НАТО, потому что тогда его партнеры, в условиях потенциального конфликта, который их ожидает, посмотрят на него, не как на надежного партнера,

– отметил политолог.

Специфика авторитарных лидеров

Авторитарным лидерам, по мнению Вигиринского, проще договариваться на уровне двусторонних коммуникаций. Это часто озвучивается в отношении монархий Персидского залива, Китая, Центральной Азии и России. Такая система управления, как в этих странах действительно имеет мощь и лидеры стран могут договариваться тет-а-тет, ведь они не очень сильно коммуницируют с парламентом или с законодательной ветвью власти.

Там есть другая система – группы интересов, кланы, партийные семьи, или как, например, в Китае представители различных провинций, которые тоже составляют отдельные группировки к которым прислушиваются. Эта вся дискуссия в авторитарных кругах не может быть публичной. Ключевая задача – это демонстрация своему населению целостности и устойчивости власти,

– отметил политолог.

Либерализм США

Такой авторитарный режим абсолютно не присущ США, где Конгресс может создавать проблемы для президента. Некоторое время будет сохраняться институциональная способность и ЦРУ, и ФБР, которые будут иметь возможность противодействовать угрозам национальной безопасности в их понимании, не учитывая политику.

Трамп уже с этим сталкивался, поэтому его первый срок не был настолько свободным, как он стремился,

– добавил Вигиринский.

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