Украина договорилась с Германией о немедленном усилении ПВО

Украина на встрече G7 договорилась с Германией о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны Украины", – заявил он.

В соответствии с соглашением, страны-подписанты будут финансировать совместные проекты или поддерживать собственные инициативы, направленные на усиление возможностей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Присоединятся и другие страны

К проекту, кроме Украины, присоединятся еще 5 стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Умеров выразил благодарность Германии за ее инициативу и признал весомый вклад всех стран-участниц в безопасность Украины. "Вместе мы приближаем победу", – добавил он.

Заметим. Накануне главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил, что украинские военные определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба.