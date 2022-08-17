Украина и МАГАТЭ работают над направлением миссии на Запорожскую АЭС, – Зеленский
17 августа 2022 , 21:29Читати новину українською
россияне шантажируют мир ядерной угрозой ЗАЭС. МАГАТЭ хочет организовать специальную миссию на объект.
российские оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ и выторговать себе преференции ядерным шантажом. Цивилизованный мир не подвергся провокации врага, готового увеличивать ставки и наращивать угрозу на ядерном объекте.
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Украина работает над организацией миссии МАГАТЭ на ЗАЭС