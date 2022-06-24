Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение

Украинское и молдавское правительства договорились возобновить железнодорожную перевозку между странами с осени 2022 года. Речь идет о перевозке грузов.

23 июня вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами и развитии железнодорожного сообщения.

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Восстановление железнодорожной перевозки позволит Молдове экспортировать и импортировать товары через порт Измаил. Соответственно тогда уменьшатся пробки в порту Рени. В то же время, наша страна сможет экспортировать товары в Молдову и страны Евросоюза.

Поезда будут курсировать на участке железной дороги Березино (Украина) – Бессарабка (Молдова). Также Кишинев построит 1,2 километра путей, а Киев – около 23 километров.



Кубраков и Спину подписали меморандум о развитии железнодорожного сообщения / Фото правительства Молдовы

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23 июня страны Европейского Союза решили предоставить Молдове и Украине статус кандидатов на членство в ЕС. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение "историческим моментом" и поздравил президентов Владимира Зеленского и Майю Санду.

В Молдове запретили транслировать российские новостные и аналитические программы, а также военные фильмы. Тем компаниям, которые продолжат показывать российских пропагандистов, грозит лишение лицензии вещателя на 7 лет и штраф. Отметим, что в Молдове можно транслировать только обычные фильмы и сериалы, а также развлекательные шоу, изготовленные на территории государства-агрессора.

19 июня в Молдове состоялся самый большой в истории страны ЛГБТ-марш. Участников акции охраняли сотни работников министерства внутренних дел. В тот же день в Кишиневе прошел пророссийский митинг против действующей власти.

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Обратите внимание! Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что немецкая железная дорога присоединится к экспорту украинского зерна. Тестовые перевозки планируют завершить уже в июле. Чиновница отметила, что пока нет возможности экспортировать украинское зерно через одесские порты, поэтому прорабатывают разные варианты экспорта через украинско-польскую границу. Планируется, что перевозка будет осуществляться каждый день.

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