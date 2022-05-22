Украина и Польша договорились упростить контроль на границе, – Зеленский
Польша стала невероятно мощным союзником Украины, борющейся с российскими захватчиками. Эта страна открыла свои двери для наших беженцев и всячески содействует нашей победе над россиянами.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским президентом Анджеем Дудой. Глава государства поблагодарил поляков за поддержку, также лидеры государств обсудили дальнейшее сотрудничество между нашими странами.
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Упрощение пересечения границы
Во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский рассказал о шагах, которые ему удалось согласовать с Анджеем Дудой. Он заверил, что главы государств понимают друг друга с полуслова, поэтому дальнейшее сотрудничество будет налаживаться быстро и эффективно.
Президент сообщил, что ментально между поляками и украинцами уже давно нет границы, поэтому нужно реализовать это на практике.
Мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это в соответствующее двустороннее Соглашение. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза,
– сказал Зеленский.
Глава государства также сообщил, что Анджей Дуда и президент Словакии Зузанна Чапутова посетят европейские страны, которые "скептически" настроены по вступлению Украины в ЕС. Лидеры Польши и Словакии сделают все, чтобы убедить их в необходимости принятия Украины в европейскую семью.
Отдельно президент поблагодарил Польшу за законопроект о поддержке украинских граждан. Вскоре Зеленский подаст в Верховную Раду зеркальный закон, но он надеется, что полякам никогда не придется им пользоваться.
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