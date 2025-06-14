Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю

В субботу, 14 июня, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно об обмене пленными 14 июня

Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной обмен военнопленными - это четвертый за неделю.

Сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта,

– указал президент.

Он добавил, что Украина обязательно должна освободить всех и работает именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает в этом.

Состоялся четвертый обмен пленными за неделю / фото ОП

В ГУР отметили, что значительная часть тех, кого сейчас освободили, попала в плен во время обороны Мариуполя. Большинство освобожденных – офицеры. Также часть освобожденных – моложе 25 лет.

"В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях", – указали там.

К слову, Владимир Зеленский ожидает, что последние этапы обмена пленными между Украиной и Россией могут состояться 20 – 21 июня.