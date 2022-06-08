Украина и Россия сталкиваются с одинаковыми проблемами на линии обороны, – разведка Британии

Российские войска продолжают пытаться атаковать ВСУ Северодонецк с трех направлений. Украинская оборона мужественно держится.

В британской разведке заявили, что в ближайшие 24 часа какая-то из сторон достигнет значительных успехов.

Важно Россия атакует Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится, – разведка

В то же время и Украина, и Росси, по мнению британских разведчиков, имеют общую проблему на линии обороны. Поскольку фронт оккупированной зоны достигает более чем 500 километров, обе стороны имеют проблемы в поддержке оборонительной линии при освобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций.

Тем временем украинские бойцы имеют немалые достижения в Херсонской области.

Украинские силы недавно добились определенного успеха, нанеся контрударам в юго-западной части Херсонщины, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец,

– сообщает разведка Британии.

Наступление на Северодонецком направлении замедлилось

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов объяснил, почему россияне замедлили наступление на Северодонецком направлении. Прежде всего он отметил, что у кафиров просто иссякают силы. Оно и не удивительно, ведь они прилагают немалые усилия, но до сих пор не могут достичь желаемого результата.

Кроме того, замедление может свидетельствовать о перегруппировке войск. И к этому украинские защитники должны быть готовы. Но не следует исключать и того, что захватчики просто продолжают следовать тактике "выжженной земли". Ее используют в тех населенных пунктах, которые не удалось захватить за считанные дни.

Что нужно знать о борьбе за Северодонецк

Российские захватчики начали активно наступать на Северодонецк еще в конце мая. Вечером 1 июня им удалось захватить около 80% города. Несмотря на то, что Северодонецк был одним из наиболее напряженных направлений борьбы, защитники Вооруженных Сил пытались установить полный контроль над городом.

По словам Алексея Арестовича, украинские военные 2 июня провели удачную операцию в Северодонецке . После этого они начали активно уничтожать там российских кафиров. Нашим воинам удалось втянуть врага в город, якобы "сдав" его. Да, россияне оказались в ловушке.

7 июня стало известно, что ситуация в Северодонецке остается стабильно сложной. Однако у украинских защитников есть успехи. Наши Вооруженные Силы закрепились и держат город , но бои не утихают. Россияне бросают все новые силы.

Это интересно – 24 бригада отправила новых москалей на концерт Кобзона: смотрите видео