Украина и союзники будут координировать усилия по предотвращению продовольственного кризиса

Украина и представители дружественных государств обсудили торговую и экономическую помощь Украине, а также совместные усилия по предотвращению продовольственного кризиса.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, передает 24 канал.

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Она уточнила, что в видеоконференции по приглашению государственного секретаря Великобритании по международной торговле Эн-Мари Тревельян приняли участие чиновники Финляндии, Дании, Норвегии, стран Балтии, Польши, Венгрии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Ирландии, США, Канады, Республики Корея, Японии, Новой Зеландии, Австралии, а также представители Европейской комиссии.

Поддержка со стороны партнеров будет крепче

По словам Свириденко, торговая поддержка со стороны партнеров только будет крепнуть.

Мы будем координировать наши усилия по предотвращению продовольственного кризиса, спровоцированного блокированием Россией украинских портов. Будем прилагать еще больше усилий в налаживании эффективной логистики в порты Европы тех товаров, которые еще несколько месяцев назад экспортировались из портов Одессы, Николаева, Херсона и Мариуполя,

– рассказала Свириденко о результате переговоров.

По ее словам, ожидается также, что Британия и ЕС отменят пошлины на украинскую продукцию. Присутствующие на встрече государства-члены Евросоюза подчеркнули, что поддерживают инициативу Еврокомиссии, поэтому можно ожидать скорейшего одобрения решения относительно таможенных институтов ЕС.

Свободная торговля и новые санкции

Кроме того, Швейцария и Норвегия отметили готовность обновлять соглашение о свободной торговле со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли.

Также известно, что министр торговли Канады Мэри Энджи анонсировала проведение переговоров по расширению соглашения о свободной торговле с Канадой.

Одним из итогов переговоров стала и задекларированная готовность их участников усиливать торговые санкции против России и Беларуси, отметила первый вице-премьер.

Ситуация с горючим

Напомним, ранее Свириденко писала о намерении правительства устранить в течение 7 дней дефицит бензина, который сейчас возник в Украине.

Она объяснила, что временный дефицит горючего спровоцировали действия российских оккупантов. Речь идет об уничтожении мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

Свириденко подчеркнула, что идет постоянное сотрудничество правительства и операторов рынка, а ее целью является понять потребности и найти пути устранения дефицита топлива.

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