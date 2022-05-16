Украина и США нарабатывают логистические решения для преодоления топливного кризиса, – Кубраков

Министр инфраструктуры Александр Кубраков провел встречу с поверенной в делах США Кристиной Квин и представителями посольства США в Украине.

В ходе встречи обсуждались общие логистические проекты, в частности, пути решения топливного кризиса в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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Глава министерства отметил, что между Украиной и Польшей уже достигнута договоренность о безразрешительном движении перевозчиков горючего. Также, в сотрудничестве с США Украина готова работать над повышением эффективности работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах.

Наша главная задача – поддержка и развитие общих логистических проектов, привлечение средств на восстановление украинских городов и объектов инфраструктуры. Соединенные Штаты Америки – надежный друг Украины в борьбе за свободное будущее,

– подчеркнул Кубраков.

Также на встрече стороны обсудили вопросы создания и развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки, где отсутствие украинской аграрной продукции уже создает продовольственный кризис.

В этом контексте особое внимание уделено деблокаде портов в Одесском регионе и привлечению ООН к системному решению этой проблемы,

– сказал министр.

Кроме того, во время переговоров шла речь об усилении санкций против государства-террориста России и закрытии всех лазейок для их избегания.

Напомним, ранее Кубраков рассказал, что оккупанты за период полномасштабной войны нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Украины на 90 миллиардов долларов.

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